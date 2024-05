L'exclusivité Apple Arcade sortira-t-elle enfin sur consoles ?En effet MbKKssTBhz5 connu pour ses leaks sur les jeux Sega/Atlus a teasé l'arrivé d'un jeu "non Sega" (donc ça ne sera pas Sonic Dream Team) sur consoles dont l'annonce se fera en Juin.Beaucoup de personnes ont retweetés dans l'espoir que se soit Fantasian, l'exclusivité Apple Arcade de Mistwalker, dont notamment Genki connu pour tout ce qui concerne Square-Enix. Ce a quoi MbKKssTBhz5 a repondu avec un smiley coeur "vert" (le vert de X...) et les mains qui prient.Wait and see.