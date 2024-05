Encore un énième articles sur Microsoft sur une actualité dramaturgique (quand on voit les messages des têtes pensantes, c'est inquiétants ce niveau de vol plané sur les inquiétudes même des développeurs), mais je voulait avoir mon moment spontané sur le sujet et surtout vous partager ma vision sur ce qu'aurait du être le Xbox Game Pass.(et j'omets dans cet article volontairement le "PC Game Pass" qui est le même service que sur Xbox mais sur ici Windows, qui aurait alors du s'appeler "Windows Game Pass" logiquement soyons franc, je ne parle que du Xbox Game Pass comme unique service).Lancé sur Xbox One en 2017 (soit ~4 ans après le lancement de la console) puis sur Windows, le Game Pass de Microsoft est une idée qui sur papier est intéressante : Appliquer le nouveau modèle de Netflix alors en vogue, la VOD sur Internet via abonnement, mais aux jeux vidéo. Intéressante car cela se tient : Le jeu vidéo reste du divertissement qu'on peut prendre "à la volé" par simple envie. Sauf que contraire à la vidéo (film, série, documentaire...) ou l'audio (musique, podcast...), dans la pratique un jeu vidéo reste un produit commercial bien plus difficile à rentabiliser de par sa production-même.La question de la rentabilité des nouveaux jeux sortant directement dans le Xbox Game Pass se posait déjà "à l'époque" en fait, avec notamment des studios indépendants qui voyaient leur bénéfice entravé par la "presque gratuitement" de leur titre sur le service (revenues données directement par Microsoft pour inclure les jeux dans leur abonnement). Aujourd'hui et des suites aux réactions de la fermeture de plusieurs studios Xbox dont Tango Gameworks (qui reste incompréhensible), on a les mêmes Microsoft qui se posent (enfin !?) la question de la possible non-rentabilité de voir leur fraichement acquis IP Call of Duty, le pinacle commercial du jeux vidéo, si les jeux sortaient day-one sur le Game Pass qui leur semble plus important que la marque Xbox en elle-même, alors qu'en 2023 ça ne faisait certainement pas débat en interne...Il est évidemment pour moi après tout ça que le Xbox Game Pass, avec peut-être quelques exceptions voire peut être un vrai système de rotation périodique sur les nouveaux jeux disponible déjà de plusieurs mois. Sur Xbox One par exemple, le Game Pass n’aurait dû ainsi couvrir que les jeux Xbox et Xbox 360 de Microsoft et des tiers acceptant l'offre et ainsi pourquoi pas réaliser des tournantes périodiques entre des jeux Xbox One appartenant à Microsoft pour faire les découvrir aux joueurs,. Sur Xbox Series c'est la même mais cette fois ils auraient ajouté progressivement alors leur catalogue Xbox One à ce service, c'est tout bête !Parce que c'est exactement ce que fait Nintendo avec l'abonnement au NSO actuellement : catalogues d'anciens jeux qui au départ avait démarré avec les jeux NES et SNES, puis Game Boy et GBC puis GBA+N64 dans un nouveau tiers supérieur (incluant DLC de jeux Switch et des jeux MegaDrive de Sega). On verra comment Nintendo va continuer leur offre sur la "Switch 2", car on a déjà quasiment tous les jeux Nintendo d'accessibles et on sait officiellement que le NSO va continuer dessus. Mais une idée (ça reste une idée) est que le tiers "GBA+N64" rejoigne le tiers de base et dans le tiers supérieurs ils mettent progressivement les jeux GCN et Wii (difficile à dire pour les jeux DS et 3DS), avec pourquoi pas un nouvel partenariat avec Sega et leur jeux Dreamcast par exemple (ça reste une idée que Nintendo va certainement pas faire, mais on verra qui sait).Le fait pour Xbox de sortir les nouveaux jeux first party dans le Xbox Game Pass est questionable. C'est à double tranchant et certainement qu'à l'époque Microsoft avait tout à gagner en lançant ce service afin de rester en concurrence avec PlayStation. A mes yeux ça aurait été uniquement viable pour des jeux petit-moyen budget, comme Hi-Fi Rush par exemple, et garder les gros titre à l'achat exclusivement. Et avec cette vision que j'ai décrit plus haut, Microsoft pouvait sortir son "Xbox Game Pass" où qu'ils le souhaitent comme ils le souhaitent actuellement, cela aurait certainement pas ces effets de cannibalisation des jeux concernés qu'on voit depuis quelques années. Ça aurait pu même encourager les joueurs à découvrir leur nouveaux jeux et leurs plateformes.Concernant spécifiquement la question du service "Game Pass" (parce qu'il y a évidemment d'autres choses à dire, notamment les rachats qui pèsent lourds et qui aujourd'hui ont directement entrainé la fermeture de Tango Gameworks), la marque Xbox se paie depuis 2-3 ans les erreurs d'une stratégie, celle de devoir gérer un abonnement en plus de leur propre console, qui n'a pas été assez réfléchi depuis le début même de ce projet de service.