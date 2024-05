Jeux Video

Alors ça vient de sources prises très au sérieuse, à partir d'informations chopées sur les livraisons entre NVidia et Nintendo.Perso, j'ai pas Bac+3 en hardware donc pour les intéressés, le lien :Et en résumé, les choses suivantes.- En nomade : un peu au-dessus de la PS4 (hors DLSS).- En dock : entre la PS4 Pro et la Xbox Series S (hors DLSS)- RAM : plus lente que PS5/XBS mais néanmoins plus de capacités que la Series S- Stockage par UFS 3.1 (256Go de place), rapide mais légérement inférieur à la Xbox Series (2,1Go/s contre 2,4Go/s)- Semble correspondre aux leaks de Digital Foundry et NateDrakeJe comprend la moitié mais ça semble correctVivement les upgrades payantes