Jeux Video

Les chiffres officiels sont tombés.The Marvels accuse unede 237 millions de dollars, supérieur au budget même du film.C'est à dire que les entrées cinés n'ont même pas réussi à couvrir ne serait-ce que les coûts marketing + distribution.Et ça fait putain de PLAISIR.TOP 5 des plus grosses pertes de 2023 au cinéma :1) The Marvels : 237 millions de pertes2) The Flash : 155 millions3) Indiana Jones 5 : 143 millions4) Wish : 131 millions5) Hunted Mansion : 117 millionsLe wokisme qui a réussi à prendre 4 places dans le top 5 des pires flops de l'année avec pourtant de l'or entre ses mains, GG