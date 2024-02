SneakersSO sur Neogaf est la première personne à avoir parlé du fait que Microsoft allait porter ses jeux sur d'autres plateformes bien avant tout le monde.Il a partagé aujourd'hui qu'il ne faut clairement pas s'attendre à voir le Gamepass arriver chez PlayStation ou Nintendo.Selon lui il faut se préparer dans un futur proche à un grand chamboulement du Gamepass et en particulier sur le contenu ainsi que sur la sortie en day one des jeux sur le service qui toujours selon ce qu'il rapporte serait trop coûteux pour continuer sur le modèle actuel.Bien entendu tout cela reste encore au stade de la supposition tant que Microsoft ne communique pas sur le sujet.Selon NateTheHate d'autres jeux encore non mentioné qui ne sont pas de Bethesda sont aussi à l'étude pour être porté.