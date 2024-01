Ça aura été plus vite que prévu, notamment sur YouTube En même temps, qui pouvait douter que Nintendo n'allait pas rester les bras croisés ? https://www.journaldugeek.com/2024/01/24/palworld-nintendo-a-lance-sa-premiere-attaque-contre-le-jeu/

