Capcom a enfin annoncé son Monster Hunter Nextgen si on peut encore dire next gen après 3ans.A la vue du trailer on ressent une grande liberté volumétrique comme Rise nous l'a montré. Donc ça sera à dos de bestiole qu'on fera l'aventure qui semble donné encore de dynamisme au jeu. (voir les sauts sur les rochers)Alors vous en pensez quoi, êtes vous séduit ?Et avec une telle date, le voyez vous sur la future console de Nintendo ? Qui en passant n'est toujours pas annoncé sauf dans diverses rumeurs qui vont dans touts les sens et qui se contredise.Post de qualité minimal