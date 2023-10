- Bah c’est beau- Les déplacements toujours aussi dingues- Les combats encore plus frénétiques- L’histoire- La mise en scène épique- Ambiance sonore au top (musiques/doublages)- Ce respect de Venom et de ce qui l’entoure- Le teasing de fin- Certains visages très PS4- Quelques petits bugs- Certaines fins de quêtes un peu trop ouvertesBon le jeu est magnifique, les déplacements sont toujours aussi grisants et l’ajout de la Wingsuit rend ceux-ci encore plus surkiffant. Les combats sont encore plus frénétiques grâce aux nouveaux pouvoirs comme les pattes mécaniques et évidement celui du symbiote ultra jouissif. Niveau son l’OST colle a l'ambiance (l'opening theme "Swing" met direct dans l'ambiance) et le doublage (FR dans mon cas) est toujours de grande qualité avec notamment un Donald Reignoux qui se donne a fond en Peter Parker.Meme si certains passages semblent un peu expédiés l’écriture est vraiment bonne que se soit pour Kraven et son besoin de chasser, Connors mais surtout Venom qui a eu le droit au respect qu’il lui ai du (hein Sony c’était pas compliqué). La seconde moitié du jeu est juste une franche reussite avec un dernier tiers qui ne s’arrête plus niveau fanservice.Niveau défauts même si le jeu est beau certains visages font très PS4, en particulier Peter (ce qui est très dommageable pour le personnage principale). J’ai eu quelques rares bugs, rien de bloquant me concernant (barre d’xp qui ne s’affiche plus, phrase qui reste sur l’ecran) mais m’obligeant a quitter et relancer pour que ça se corrige.Pour finir certaines quêtes (comme celui sur la secte) finissent de manières assez ouvertes avec un gros teasing, j’ai un peu peur qu'elles aient un vrai point final dans un DLC plutot que dans la suite ou un spin-of a la Miles Morales, a voir.