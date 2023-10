STEAM : bientôt la fin de l'abondance avec certains stores (Turquie, Argentine, Brésil...) STEAM : bientôt la fin de l'abondance avec certains stores (Turquie, Argentine, Brésil...)

Il y a moins d'un mois, le tribunal européen a rejeté l'appel de Valve, qui écopait d'une amende pour tentative de géoblocage de Steam face à ceux qui depuis bien longtemps ont tendance à changer la localisation de leur compte, et ce afin de profiter de (très) bas prix dans certains pays.



Les conséquences ne se sont pas faites attendre, bien que probablement à l'esprit de Valve depuis longtemps : dès le 20 novembre, les stores Steam des pays d'Amérique Centrale, Amérique du Sud et du Moyen-Orient… verront leur prix convertis en dollars US. Tout simplement. L'inéluctable conséquence viendra d'une hausse de prix quasi-généralisée dans 25 pays dont bien entendu le Brésil, l'Argentine et la Turquie (on sait pourquoi Valve les cite spécifiquement), des prix qui pourront même parfois devenir encore plus élevés qu'en Europe et aux USA.



Que ceux qui continuent d'exploiter les conversions magiques sur Xbox en profitent car ça ne va peut-être pas durer...