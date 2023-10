vous trouvez l'ubisoft + a 18€ trop cher?pas grave go brasil !11€ ,ca marche avec les gift cardl'article de Ioop m'a donné l'idée (merci) j'ai test ,ca marche en tout cas avec un vpn ,j'ai pas test sans donc je sais pas si ca fonctionne sans ou nonPOUR savoir ou prendre les gift card ==> https://xbox-store-checker.com/fr/carte-cadeau-xbox-live vous pouvez prendre la gift card 60 BRL CHEZ ENEBA=> https://www.eneba.com/xbox-xbox-live-gift-card-60-brl-xbox-live-key-brazil utilisez le code promo en le copiant et cliquez sur go to shop=> https://gg.deals/vouchers/?shopName=eneba j'ai simulé ca donne ca les codes gift card se mettent ici ==> https://redeem.microsoft.com/ https://www.xbox.com/pt-BR/games/store/ubisoft/cfq7ttc0qh5h?ranMID=46134&ranEAID=t2R1djRI9u4&ranSiteID=t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw&epi=t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw&irgwc=1&OCID=AIDcmm549zy227_aff_7809_1243925&tduid=%28ir__tsofnw0yqgkfdxma2vfnmmekju2xetqivxmx2i1u00%29%287809%29%281243925%29%28t2R1djRI9u4-0nNdG8svEewQ1fxL1bahZw%29%28%29&irclickid=_tsofnw0yqgkfdxma2vfnmmekju2xetqivxmx2i1u00 [/url]