…..Selon les Pro S…..Le jeu perdrait de sa superbe et ne serait plus aussi populaire qu’avant, le jeu est sur la descendante….bla bla bla blou bli ……Discour de proS quoi …..Y’en a il confonde succès critique et succès commercial.Bref encore une fois ils sont ridicule …mais on est habitué maintenant !!!!Sinon ça dit:« Halo Infinite réalise le meilleur démarrage de la série, avec 20 millions de joueurs.Le moins que l’on puisse dire, c’est que Halo Infinite revient de loin. Depuis sa première présentation de gameplay à sa sortie, 343 Industries a œuvré à faire en sorte que cet épisode réponde aux attentes des fans, et visiblement, cela a payé. Lors de son dernier bilan financier, Microsoft a ainsi révélé que Halo Infinite avait signé le meilleur démarrage de la série.On apprend donc que ce sont pas moins de 20 millions de joueurs et de joueuses qui ont tenté l’aventure depuis le lancement, que ce soit à travers le solo du jeu ou à travers son multijoueur, qui rappelons-le, est quant à lui gratuit. Le titre a aussi profité de sa mise en avant sur le Game Pass, et nul doute qu’il a servi à vendre quelques abonnements dans la foulée, mais il serait intéressant de savoir combien de vraies copies du jeu ont été vendues (ce qui n’a pas été communiqué).Une stratégie payante pour Microsoft, qui montre que le report du jeu lui a surement fait le plus grand bien. L’objectif sera maintenant de garder le gros de cette communauté à travers le multijoueur, en alimentant l’expérience au fil des saisons.Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.«