Avec la sortie prochaine d'Alan Wake 2 uniquement en dématérialisé, de Baldur's Gate 3 sur PS5 en version uniquement dématérialisée et l'incroyable succès de Counter Strike 2 uniquement en dématérialisé, on est en droit de se demander si la fin des jeux physique est une menace pour les jeux vidéo. Jeuxvideo.com vous propose un débat permettant de mieux comprendre les arguments des deux camps et pourquoi les jeux dématérialisés sont l'avenir du jeu vidéo.