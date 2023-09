Aaling the Ghost est un RPG au tour par tour se situant dans le folklore chinois et qui sera édité en édition physique par l’éditeur anglais Incube8 Games, spécialisé dans les jeux neo-retro Game Boy et Game Boy Color.Le jeu est développé par Weiwei Leung une artiste chinoise vivant a Berlin.Le Kickstarter est en cours et le projet a deja atteint son but en 2 jours et les stretchgoals sont désormais ouverts: https://www.kickstarter.com/projects/weiweileung/aaling-the-ghost-for-game-boy-color?ref=98obtl