Deja dispo sur tout les autres supports depuis plusieurs années, Touhou Lina Knights le metroidvania de Team Ladybug (Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth, Drainus) arrête de snober la Playstation avec l'arrivée de versions PS4 et PS5, mais aussi d'une version physique standard et collector sur PS5, PS4 et Switch au Japon (on imagine que ça arrivera en occident a un moment).