voilà ce matin en me réveillant, je vois une notification email reçu je l'ouvre et je décrouvre un mail de Sony je me dit une promo ou un nouveau jeu dans le catalogue et non monsieur ce sont les nouveaux tarif du playstation + 71,99 pour un an essential et 151.99 euros pour le premium donc si je résume dite moi si vous êtes d'accord des vieux jeux ps1,ps2, ps3 en cloud jeux ps5 prix conseillé 80 euros, DLC, lootbox, remake, remaster je crois que le jeux vidéo m'a perdu. Je pense sérieusement au PC pas le choix online gratuit (jeux de combat, jeux de sport, jeux de voiture) jeux moins cher, mod mais dites moi pour vous c normal de payer avec cette forte augmentation ou c normal de payer tout ça pour jouer aux jeux vidéo ?