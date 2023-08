Square-Enix via son label Square Enix Collective (dernierement PowerWash Simulator), devoile le premier trailer de Little Goody Two Shoes de AstralShift, le prequel de Pocket Mirror.Little Goody Two Shoes est un jeu d'aventure narratif et horrifique en pixelart qui vous emmène dans un conte de fées où tous vos choix sont importants pour rester en vie.Incarnez Elise, une jeune fille rusée et ambitieuse qui rêve de devenir riche. Un jour, Elise découvre une paire de magnifiques chaussures rouges brillantes enterrées dans son jardin.Ensorcelée, Elise se lance dans un voyage effrayant qui l'entraîne de plus en plus près au cœur des mystérieux Bois !Elise va-t-elle tout risquer pour un rêve ou se contenter de son humble quotidien ? À vous d'écrire la fin de ce conte...Sortie prevue sur PS5, Series, PC et Switch.