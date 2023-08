- Le jeu tourne sur Switch en 1080p / 30 fps (dock) et 720p / 30 fps en mode portable.Selon DF :Une très bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo Switch qui pourront découvrir la licence dans d'excellentes conditions !

Le classique de l'Ouest sauvage de Rockstar arrive sur Nintendo Switch dans ce qui s'avère être une version étonnamment solide dans l'ensemble. Nous bénéficions d'une représentation native en 1080p du jeu à 30 images par seconde en mode dock. Ce qui, il s'avère, le place au même niveau que la version de base sur PS4 - bien qu'avec quelques compromis visuels ailleurs. Tom passe en revue les points forts et les points faibles.

