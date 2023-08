Jeux Vidéo

À l'approche du lancement de Starfield, le jeu très attendu de Bethesda Game Studios, des joueurs mécontents planifient déjà une campagne de review bombing. Le plan visant à faire baisser le score de Starfield sur Metacritic a été mis en lumière, qui tente d'attirer l'attention du célèbre site d'évaluation sur ce complot.Starfield, un jeu de rôle de science-fiction avec un vaste monde ouvert et un gameplay réaliste, a suscité l'enthousiasme des joueurs depuis son annonce en 2018. Cependant, certains fans mécontents ont choisi une approche négative pour exprimer leur insatisfaction. Utilisant des comptes factices, des joueurs ont l'intention de dévaloriser le jeu sur des plateformes comme Metacritic, influençant ainsi l'opinion générale et potentiellement causant des dommages financiers aux développeurs. Ces dissensions internes au sein de la communauté des joueurs ne sont pas une nouveauté. Les exclusivités de plateforme ont souvent alimenté des rivalités et des tensions entre les fans de différentes consoles. Néanmoins, l'ampleur de cette campagne de review bombing contre Starfield met en lumière des questions plus profondes concernant la gestion des frustrations par les joueurs.Dans un exemple flagrant, un utilisateur du nom de XbotTears360 a affirmé avoir créé le premier des 1000 faux comptes destinés à inonder Starfield de critiques négatives. Cette démarche semble motivée par la frustration liée à l'exclusivité du jeu sur PC et Xbox, dans une des réponses à ce message, un autre utilisateur a affirmé qu'il s'agissait d'une " vengeance " pour les critiques négatives de titres exclusifs à la PlayStation, avant d'ajouter qu'il avait créé 100 faux comptes pour faire baisser artificiellement le score de Starfield. Au début du mois d'août, un autre joueur a prétendu avoir parlé à une tonne de joueurs PlayStation qui prévoyaient d'adopter la même approche avec de faux comptes.Cette situation soulève des questions sur le niveau de toxicité et d'animosité présentes dans la communauté jeux vidéo, avec des acteurs utilisant des méthodes malveillantes pour faire valoir leurs points de vue. Cependant, il est important de noter que la perception d'une communauté PlayStation plus toxique découle en partie du nombre plus élevé de joueurs sur cette plateforme par rapport à la Xbox. Cette disparité numérique peut engendrer plus de débats houleux et de commentaires négatifs, ce qui peut être mal interprété comme un indicateur de toxicité générale. Il est crucial de ne pas généraliser et de reconnaître que la majorité des joueurs PlayStation, tout comme les joueurs Xbox, sont des passionnés respectueux envers les autres.