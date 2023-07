DF compare Rift Apart sur PC Max vs PS5 vs PC Very Low. A noter qu'ils comparent le RX 570 à une PS4 Pro. A 19 minutes, ils montrent le performance sur un disque dur 5400 tr/min sur un ordi low spec, ce n'est pas glorieux : https://youtu.be/I71u7j1Izww?t=1140 . Ils précisent cependant ne pas avoir eu de soucis avec un disque dur 7200 tr/min, 64 go de ram et un Core i9 12900K et une RTX 4090.J'aurais préféré avoir la même démo sur une machine plus rapide, je ne sais pas si c'est vraiment le disque qu'il faut mettre en cause ici :/Bonus : On peut y jouer sur Steam Deck et Rog Ally