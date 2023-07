Apres le vol 1 (Image Fight 1&2, X Multiply), le vol 2 de la collection en 5 volume des jeux de Irem vient d'etre annoncé.Cette compile contiendra:- GunForce: Arcade (English/Japanese), SNES/Super Famicom- GunForce II: Arcade (English/Japanese)- Air Duel: Arcade (Japanese)Comme pour le vol 1 une edition physique standard et collector est prevue sur Switch, PS5 et PS4 chez Strictly Limited.

Who likes this ?

posted the 07/13/2023 at 02:41 PM by guiguif