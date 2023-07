Clock Tower de Capcom sorti sur Super Famicom uniquement au Japon, ressortira sur consoles actuelles et PC via un portage fait avec l'aide de Wayforward.Cette version incluera de nouvelles fonctionnalités comme une intro animée, des cutscenes en motion-comic, une chanson thème de MaryEMcGlynn (Silent Hill), ect..

posted the 07/12/2023 at 09:17 PM by guiguif