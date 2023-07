Il est désormais de notoriété publique que Final Fantasy XVI, en dehors de 2/3 boss un peu plus corsés, est globalement trop simple dans son NG.Mais une fois le jeu terminé on débloque la difficulté Fantaisie Final qui est plus difficile que le mode normal et une fois une "instance/donjon" terminée dans ce mode, on peut la refaire en difficulté Ultimania(c en anglais) dans le mode arcade.Ce mode Ultimania vous permet donc de refaire les instances/donjons en version "Very Hard". Les ennemis font le double voir le triple de dégâts, sont bien plus agressifs et surtout vous n'avez qu'une potion + une super potion et impossible d'en récupérer, le but etant d'aller au bout en faisant si possible le rang S.Si certains sont faisables car très cours et sans véritable boss, d'autres m'ont a peine laissé dépasser les 2/3 premières salles (j'imagine meme pas les boss).Alors oui il faut vouloir refaire le jeu deux fois, mais ceux qui oseront dire que FF16 n'a aucun challenge aprés ça... même si évidement dans les faits ça ne sert a rien pour l'aventure principale et qu'il n'y a aucun trophée a gagner pour les platineurs, ça reste intéressant pour ceux qui aime le challenge et le classement en ligne.