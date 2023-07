Nyghtmare: The Ninth King est un Castlevania-like développé par Elvie.Deux versions du jeu existe sur le - Itchio - du développeur, une gratuite non final et une final a 6.66 dollars (promo a 3,33 en ce moment) contenant une second quest, un second perso, deux modes en plus (dont un qui semble exclu a la Gameboy NB, oui c'est con), plusieurs slots de save, un boss de fin refait ect...La version final existe aussi en boite, manuel et cartouche chez Yastuna-Games pour 55 euros (il reste un peu plus de 60 exemplaires sur les 155 créés): https://yastuna-games.com/en/home/73-nyghtmare-the-ninth-king.html