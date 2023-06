D'après les déclarations de Sarah Bond, ce sont les propos qu'a tenu Bobby Kotick à l'époque de COD vanguard. "Selon elle, Kotick a clairement indiqué que si Microsoft n’allait pas au-delà du partage standard des revenus, il avait l’intention de priver la Xbox de Call of Duty." Sarah Bond explique alors que Xbox a décidé de répondre aux exigences du PDG d’Activision. C'est dire le niveau de la marque Xbox pour qu'un éditeur tiers fasse de telles menaces. Jamais Xbox n'a été aussi faible que sous l'ère Spencer. Et c'est pas prêt de s'arranger vu qu'Xbox continue de ne pas exister au près des consommateurs(aucune pub des consoles, aucune campagne marketing sur le gamepass). Bref que le fameux sauveur quitte le navire.

posted the 06/23/2023 at 03:38 PM by bebetot976