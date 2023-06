Le Dengeki a récemment publié les résultats de divers sondages concernant la série Ys à l'occasion du 36e anniversaire de la franchise dont celui sur leur Ys préférés.Ces résultats ont été recueillis l'année dernière auprès d'un nombre indéterminé de participants.1st place: Ys VIII: Lacrimosa of Dana2nd place: Ys I & II Chronicles3rd place: Ys IX: Monstrum Nox4th place: Ys: The Oath of Felghana5th place: Ys SEVEN6th place: Ys Origin7th place: Ys III: Wanderers from Ys8th place: Ys VI: The Ark of Napishtim9th place: Ys V: Lost Kefin, Kingdom of Sand9th place: Ys: Memories of CelcetaNotons que Ys V: Lost Kefin, Kingdom of Sand et Ys: Memories of Celceta sont ex aequo.