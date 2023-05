Giant Squid, le studio des anciens de ThatGameCompany connu pour Abzu et The Pathless, annonce Sword of the Sea, une suite spirituelle de Journey."Sword of the Sea est notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Situé dans un royaume abandonné dont l’environnement évolue au gré des vagues, Sword of the Sea propose un tout nouveau mécanisme de déplacement : le Hoversword. Le Hoversword se contrôle à la fois comme un snowboard, un skateboard et un hoverboard. Prenez de l’élan pour prendre de la vitesse et vous élever afin d’explorer des ruines semblables à des skateparks, perdues dans la Nécropole des dieux. Le Hoversword incarne tout l’esprit des jeux de snowboard et de skate, mais dans un tout nouveau contexte propice à l’aventure.Vous êtes un Wraith, ramené à la vie dans un monde désolé et chargé de lui rendre sa superbe d’antan en explorant des ruines submergées, ainsi que les cultures vivantes et variées qu’elles recèlent. Surfez à travers des tombes englouties, des épaves mystérieuses et des champs de bataille pétrifiés pour faire revenir d’immenses bancs de poissons et autres créatures. Mais méfiance, car le monde abrite également de gigantesques Léviathans qui se mettront en travers de votre route.Notre incroyable équipe d’artistes ne ménage pas ses efforts pour donner vie à ce monde envoûtant. De son architecture à ses couleurs, en passant par son éclairage, ses paysages et sa musique, préparez-vous à plonger dans un monde comme aucun autre.Combinant la vitesse et la fluidité des jeux de skate à la profondeur émotionnelle et aux mécaniques d’exploration de tout titre signé Giant Squid, Sword of the Sea est une ode à la méditation, à l’exaltation et à l’introspection."