Les portages continuent chez Falcom avec l'arrivée de "Tokyo Xanadu Ex+ For Switch", portage de la version PS4 de Tokyo Xanadu eX+, elle même une version + de la version originale sur PSVita sortie en 2016.Il s'agit d'un Persona-like avec des combats typés A-RPG. Sortie prévue le 26 Juin au Japon. Aucune date occidentale pour le moment.

posted the 03/31/2023 at 09:43 AM by guiguif