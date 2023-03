Le jeu n'a aucune date de sortie pour l'instant mais est en développement depuis plusieurs années déjà. Il sortira au moins sur PS5 au vu de la présence de la Dualsense et des touches Playstation utilisés dans la vidéo. Et sur PC on s'en doute.Reste à savoir si il n'y aurait pas eu un rapprochement entre NCSoft et Sony... Ce dernier cherchant visiblement des studios talentueux Coréen pour des partenariats. Il y aurait aussi un Horizon Online co-développé par NCSoft.