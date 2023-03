Le studio de Tabata, JP Games travaille sur deux projets et l'un a été révélé qui se nommera RYUGUKOKU.



Le jeu est présenté comme un projet METAVERSE avec ce que cela entraîne. Le jeu sera un RPG en ligne dans un monde de Fantasy.



Il y a deux ans Tabata avait détaillé les deux projets de son studio.



Le premier projet avait terminé sa pré-production. Il s'agit d'un RPG à grande vitesse décrit comme un jeu expérimental et une évolution de Final Fantasy Type-0. Tabata veut réduire le temps nécessaire pour terminer un RPG en une seule partie en condensant l'expérience RPG et en la rendant jouable plusieurs fois en multijoueur donc c'est probablement RYUGUKOKU.



Le second projet est décrit comme un AAA open-world RPG qui sera une évolution de Final Fantasy XV où on pourra se déplacer librement dans son monde et ce projet est le moins avancé des deux.



En espérant que ce second projet soit plus intéressant.

ajouter une source - https://imgur.com/vNf5dCH