J’ai terminé Unsighted, une petite pépite de Studio Pixel Punk dispo sur toutes les consoles du moment et PC. Petit Avis.- Système de combat fun- Bonne DA- OST réussie dans l'ensemble- Level design bien pensé- De bons boss- On peut avoir un compagnon canin pour combattre avec nous- Ya un mode coop- Et un mode rogue-lite- Plusieurs fins- Portrait des persos in-game pas toujours très réussi- Scenario pretexte- Système de timer qui ne plaira pas a tous (heureusement désactivable)Unsighted est un A-RPG mélangeant Zelda et Dark Souls type Hyper Light Drifter donc assez exigeant, du moins tout dépendra de votre façon de jouer.Pour tout ceux qui auraient peur de la difficulté il y a beaucoup de possibilité de la réduire au fur et a mesure qu’on avance comme celle d’avoir un compagnon canin (ou félin) pour se la jouer Secret of Evermore, jouer en coop a 2 joueurs, supprimer la perte d’argent âpres la mort grâce a une upgrade récupérable très tôt, voir tout simplement de passer en mode « Explorateur » vous permettant alors de supprimer le timer de vie.Car oui le timer c’est la grosse feature du jeu et si vous ne le désactivez pas, tout les PNJ (meme vous) peuvent mourir définitivement si ils n'utilisent pas de la poussière de minerais trouvable un peu partout dans tout le monde et se transforment alors en ennemis. Ce mode activé de base vous demandera donc de faire des choix (comme évidement se focaliser sur le marchant d’arme ou d’augmentation de « fioles d’estus » plutôt qu'un perso random). Apres ayant joué en mode Explorateur car je hais devoirs être tenu par un timer (jamais réussi a dépassé l'heure sur Majora's Mask) je ne sais pas comment ça se passe si notre perso n'a plus de temps.A vrai dire je n’ai rien a reprocher a Unsighted a part le rendu des portraits des persos pas toujours très classieux et un scenario qui est juste un prétexte a partir a l’aventure. Le gameplay est bon, le level design ingenieux avec plein de secrets partout et une map sur 3 strates, l’OST superbe, l’univers attrayant, de bons boss et plusieurs façon d’y jouer ainsi qu’un vrai mode rogue like en plus du jeu ect...