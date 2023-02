Je ne sais pas pour vous mais en pensant à l'éventuel Nintendo Switch 2, je me suis posé la question sur la rétro compatibilité. J'espère sincèrement qu'il y aura cette feature parce qu'on l'aura bien dans l'cul s'ils nous refont le coup avec les ports Wii U. Je ne dis pas pour Mario Kart 8 + DLC inclus mais là... tous les autres jeux tiers qu'on ne pourra pas tester dans de meilleure condition.Honnêtement, pour moi, c'est un argument bien décisif pour l'achat de cette nouvelle console. Il y a tellement de jeux que je n'ai pas fait encore fait.Qu'est-ce que vous en pensez ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/13/2023 at 12:26 PM by yuri