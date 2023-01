Gamesindustry.biz nous offre un bilan des ventes de jeux et de consoles pour l’année 2022 en Europe.

Notez cependant que ce classement peut sembler incomplet, étant donné qu’Ubisoft et Nintendo n’ont pas communiqué leurs chiffres de ventes sur les jeux dématérialisés.

Si la Switch trône une nouvelle fois tout en haut du podium, elle affiche -15% de ventes d’une année à l’autre.

La chute est encore plus spectaculaire pour la PS5. Même avec des stocks en plus, la dernière console de Sony comptabilise -35% de consoles vendues, mais parvient tout de même à conserver sa deuxième place au classement.

La Xbox Series n’est que troisième, mais Microsoft peut se vanter d’afficher les seuls chiffres en hausse, avec 4,4% de consoles vendues en plus par rapport à 2021.

ActuGaming

Voici la liste des 20 jeux les plus vendus en Europe pour 2022 (aussi bien en physique qu’en dématérialisé) :FIFA 23 (EA)Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)Elden Ring (Bandai Namco)Grand Theft Auto 5 (Rockstar)FIFA 22 (EA)Légendes Pokémon Arceus (Nintendo)God of War Ragnarok (Sony)LEGO Star Wars: La Saga Skywalker (Warner Bros)Horizon: Forbidden West (Sony)Gran Turismo 7 (Sony)Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)Red Dead Redemption 2 (Rockstar)Nintendo Switch Sports (Nintendo)Pokémon Violet (Nintendo)F1 22 (EA)Pokémon Ecarlate (Nintendo)Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)Kirby et le Monde Oublié (Nintendo)Mario Party Superstars (Nintendo)Le marché français est en effet le troisième marché le plus porteur en Europe, devancé uniquement par l’Allemagne et le Royaume-Uni, respectivement à la deuxième et première place.Du côté des consoles, 2022 est aussi une année plus faible que 2021.