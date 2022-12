Voilà, ce symbole du football un pan de l'histoire du football s'en va. Il pourra maintenant jouer avec Diego. La particularité de pelé , un vrai phénomène qui était super complet, il savait tout faire et était un génie en étant en fait en avance sur son époque footballistique. A cela, je rajouterais qu'hier est décédée Linda De Souza, figure de la chanson populaire passée. Avec une vie difficile mais respirant la bienveillance, une vraie figure inspirant la sympathie.

posted the 12/29/2022 at 07:18 PM by newtechnix