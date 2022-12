M2 & Taito dévoilent aujourd'hui une video pour leur compile Ray’z Arcade Chronology prevu sur PS4 et Switch en Mars 2023.Cette derniere contiendra:- RayForce (1994)- RayStorm (1996)- RayStorm NEO-HD (2023)- RayCrisis (199- RayCrisis HD (2023). Remaster de of RayCrisis.

posted the 12/28/2022 at 12:25 PM by guiguif