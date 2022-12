Tout ce que vous devez savoir sur The Witcher 3 Complete Edition tournant sur la série S. Les fonctionnalités de Ray Tracing sont supprimées ici à côté des versions de la série X et de la PS5, ce qui nous laisse avec seulement un mode de performance à 60 ips et un mode de qualité de résolution supérieure. Les résultats sont également surprenants, mais pas tout à fait idéaux - comme le dit Tom.

Réponse en vidéo par Digital Foundry !