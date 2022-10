Un remake du shoot de Jaleco ou on peut alterner entre mecha et vaisseau vient d'etre annoncé par Granzella (R-Type Final 2, Disaster Report, Steambot Chronicles...). Le jeu édité par City Connection est prevu pour l'heure sur PS4 mais d'autres plates-formes seront annoncés plus tard.

posted the 10/22/2022 at 09:26 AM by guiguif