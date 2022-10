Oui il faut l'avouer, Sony s'est permis de signer plusieurs deal tiers pour des exclusivités temporaire, pour les japoniaiserie avec Square Enix.En vrai Je pense que ça a du forcer Microsoft à faire ce qu'aucun constructeur n'avait osé jusqu'à présent racheter 2 gros éditeurs tiers dont le plus gros de l'industrieJe pense si persona 6 est exclu aux consoles PS, Microsoft va se sentir obligé de racheter Take 2 ou EA pour répondre à Sony et équilibrer le jeu(nom mais regardez cette liste Jim "pinard" ose après se plaindreSource: https://www.gematsu.com/exclusives