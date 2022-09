ActuGaming

Après avoir été l’une des figures de proue de Sony, Layden annonce via son LinkedIn qu’il va maintenant œuvrer chez l’éditeur chinois Tencent en tant que conseille stratégique :« Je suis ravi de partager que j’ai récemment rejoint Tencent Games en tant que conseiller stratégique. Dans ce nouveau rôle, j’espère conseiller, assister et soutenir l’équipe de Tencent alors qu’elle approfondit ses activités et ses engagements au sein de l’industrie à laquelle j’ai consacré la majeure partie de ma carrière. Nous sommes à un moment décisif dans le jeu vidéo et le divertissement interactif. Il existe de nombreuses voies possibles, mais seules quelques-unes sont profondes, inclusives, édifiantes, inspirantes et / ou durables. Je suis ravi de poursuivre ce voyage de découverte et je remercie Tencent pour l’opportunité. »Vous l’aurez compris, Layden n’a donc pas un rôle de décisionnaire au sein de l’entreprise, mais son expertise sera sans aucun doute importante pour Tencent, notamment dans son expansion à travers l’Occident. Rappelons qu’en tant qu’éditeur, Tencent est l’un des plus gros poids lourds de cette industrie aux côtés de Sony, ce qui rend l’annonce de cet embauche de Layden encore plus intéressante.