Je partage cette vidéo d'Iconoclaste parce que, si j'ai entendu parlé d'Ubisoft qui voulait retirer ses vieux Assassin's Creed sur Steam même à ceux qui avaient acheté ces jeux (avant de revenir sur cette décision), bah je n'avais pas forcément réagit et je suis passé un peu à autre chose donc là c'est le bon moment de relayer et informer de la situation, rappeler un peu dans quoi nous consommateurs on joue. Parce que oui, c'est assez important comme sujet. Demain, dans 30-50 ans, rien ne vous garanti que vous pourriez retrouver intacte vos jeux achetés en dématériel, hors banqueroute de Valve ou vos consoles Nintendo/PlayStation/Xbox complètement HS. Alors, on est sur des échelles de temps assez grand, mais pas suffisamment pour que demain vous vous en foutiez pour autant.Faut-il laisser la main mise aux éditeurs ou encore aux propriétaires des plateformes en ligne de faire ce qu'ils veulent sur notre dos (principalement Valve, Nintendo, Sony et Microsoft, mais on peut aussi rajouter Google, Apple, Amazon et même les plateformes indies comme Itchio dans une certaine mesure, et je n'oublie pas GOG ou encore EGS évidemment, on pense à toutes ces plateformes en ligne là), ou bien faut-il donner de nouvelles garanties aux consommateurs sur la disponibilité des jeux acheté (parce que c'est qu'en même notre argent investi là-dedans) ?