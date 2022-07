Nouveau trailer pour Monochrome Mobius, le J-RPG d'Aquaplus se deroulant dans l'univers d'Utawarerumono.Le jeu est prévu sur PS4, PS5 et PC.A noter que la version PC sortira le 8 Septembre en anglais alors qu'il y a pour l'heure il n'y a aucune confirmation d'une sortie occidentale des versions Playstation, l'editeur PC ne faisant pas dans les consoles.

posted the 07/02/2022 at 08:48 PM by guiguif