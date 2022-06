Des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles la PlayStation 5 Pro et une nouvelle console Xbox Series sont en cours de développement. Mais avons-nous vraiment besoin de consoles plus puissantes à l'horizon 2023/2024 ? Sony et Microsoft peuvent-ils réellement fournir du matériel Pro à cette échéance ? Et plus précisément, avec les séries S et surtout la Nintendo Switch qui se vendent si bien, le joueur lambda a-t-il vraiment besoin de plus de puissance ? Rich en parle.

ATTENTION (Disclaimer) : CETTE VIDÉO N'EST DISPONIBLE(c'est-à-dire l'anglais). Des sous-titres en anglais sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour les activer : http://https://support.google.com/youtube/answer/6373554?hl=fr Bon visionnage.