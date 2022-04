Il semblerait qu’âpres les Final Fantasy, Legend of Mana, Saga Frontiers ou dernièrement Chrono Cross, Square-Enix continue sur sa lancée de ""remastériser"" son catalogue PS1 puisque ces derniers ont déposés récemment la marque Lenneth en Australie, Lenneth étant le nom de l'heroine de Valkyrie Profile mais aussi le sous-titre du portage PSP.On rappelle que Square-Enix avait deposé il y a quelque temps la marque Elysium qui s'est avéré etre un nouveau jeu appelé Valkyrie Elysium pour PS4, PS5 et PC.

posted the 04/13/2022 at 11:59 AM by guiguif