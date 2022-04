Hironobu Sakaguchi, le créateur de la franchise Final Fantasy et désormais a la tete de Mistwalker (Blue Dragon, Lost Odyssey, The Last Story, Fantasian...) a révélé qu'il en était aux étapes de planification de son nouveau projet après avoir reçu plusieurs offres.Mais avant tout cela, Sakaguchi a révélé à IGN qu'il était occupé à jouer à des jeux et qu'il souhaitait terminer un titre en particulier: Horizon Forbidden West. Sans surprise, il a dit qu'il était également occupé avec Final Fantasy XIV."Ils en sont encore au stade de la planification où nous décidons de la façon dont l'entreprise fonctionnera et concluons des contrats, donc ce n'est pas comme si nous avions commencé un développement réel, mais je pense que je vais travailler sur quelque chose. Bien sûr, plus ces plans commencent à paraître concrets, plus je sens que je dois jouer à FF14 pendant qu'il est encore temps.Quand je suis vraiment impliqué dans la création d'un jeu, j'ai peu de temps pour autre chose. Je joue à des jeux une fois que j'ai fini d'en créer un. J'ai joué à Ghost of Tsushima parce que le timing était parfait. Une fois que je commence un nouveau jeu, j'ai envie de jouer à tout ce qui est nouveau quand je le termine… c'est pourquoi je veux au moins jouer à Horizon Forbidden West avant de commencer mon prochain jeu."Il fut un temps Fantasian etait parti pour être son dernier projet, mais il semblerait que le créateur de Final Fantasy ne soit pas encore hors de la course.