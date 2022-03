Et si on retournait tous jouer sur PS3 ? Pas de connexion obligatoire, le meilleur GT au monde (GT6), Destiny à 4 € d'occasion, et Online Gratuit... Les jeux physiques étaient la norme, pas d'installation des jeux et même mieux encore : certains jeux n'étaient même pas disponible sur le store online (me semble t'il à vérifier).Pupeteer en 3D avec des lunettes (SVP), Guitar Hero III, The Last of Us (un des premiers jeux à vous avoir sorti la carotte du remastered payant sur PS4), Bioshock, Uncharted I, II et III, Journey, Persona 5, Hatsune Miku: Project DIVA F 2nd et vous pourrez même jouer à GTA V et Demon's Souls sans avoir à repasser à la caisse (nan j'déconne, on passait déjà à la casserole pour Okami HD) !Ce n'est certes pas l'âge d'or du gaming, mais... un bon compromis, non ?