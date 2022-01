TASOMACHI: Behind the Twilight sortira le 28 Avril sur PS4 et Switch. Une version physique avec OST et Artbook est prévue. La version Xbox est annulée suite a des problèmes techniques. Du nouveau contenu est avec la sortie console.Il s'agit d'un jeu indé d'exploration/plates-formes sans combat fait par une personne ou vous incarnez Yukumo qui s'est echouée avec son airship sur une ile mysterieux recouvert par le Twilight Mist .