Je pense qu'il y aura forcément un avant et un après 18 janvier 2022 et ce rachat de 68 milliards de dollars.

Alors c'est clair, ceux qui auront choisi l'écosystème Gamepass et qui sont attirés par les jeux d'Activision/Blizzard sont les grands "gagnants" de cette transaction.

Mais si on voit plus loin et si on prend plus de recul, ce rachat plus qu'un autre questionne sur la direction qu'est en train de prendre l'industrie du jeu video toute entière (contrôle des GAFAM, situation de monopole, nouvelle typologie de jeux vidéos, politique de rachats de studio etc ...)

Et j'aurais voulu savoir si cela vous inquiétait ou pas du tout et pourquoi ?



Je tiens juste à signaler que j'aurai poster la même question si Sony, Nintendo ou un autre avaient effectuer ce rachat.



C'est à vous ;-)