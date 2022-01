Limited Run Games mettra en vente du 14 Janvier au 27 Février une editon physique de CastleVania Requiem sur PS4 qui comprendra Rondo of Blood et Symphony of the Night.Il y aura 3 editions:- La Standard a 35 dollars- La Classic avec OST et Poster a 65 dollars- La Ultimate a 175 dollars avec box en forme de cercueil de sauvegarde, jaquette alternative bonus, steelbook, Mini OST, poster, une repique du bouclier et de l'arme d'Alucard, un Pins et un certificat d'authenticité.Il y aura aussi une edition physique simple et collector pour la compile Valis sur Switch