Overlord: Escape from Nazarick, serie animée adapté des light novels écrite par Kugane Maruyama, aura le droit a une adaptation en metroidvania qui sortira sur PC et Switch.Le jeu est edité par Kadokawa et developpé par Engine. Il mettra en scene Clementine qui doit fuir de la tombe de Nazarick.

posted the 12/17/2021 at 11:02 AM by guiguif