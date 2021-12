Gematsu

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 130,772 (2,046,040)[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 53,824 (459,001)[NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 33,092 (70,020)[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 26,256 (2,336,145)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 23,786 (7,010,861)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 21,819 (4,191,268 )[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 20,364 (4,552,841)[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 14,709 (2,448,283)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,765 (2,956,485)[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 12,825 (4,227,847)[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 9,281 (941,162)[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 7,082 (844,288 )[NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco, 12/02/21) – 6,937 (20,285)[NSW] Eiga Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahou no Ko – Game de Asobo! Eiga no Sekai (Nippon Columbia, 12/02/21) – 6,364 (14,581)[NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Microsoft, 10/26/21) – 5,683 (18,286)[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 5,390 (1,155,240)[NSW] Fortnite Minty Legends Pack (Epic Games, 11/02/21) – 4,911 (30,299)[NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18 ) – 4,888 (652,329)[NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo, 10/08/21) – 4,635 (24,391)[NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 4,291 (640,087)[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,288 (3,977,241)[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 4,204 (261,211)[NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 4,132 (174,192)[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 4,091 (2,285,091)[NSW] Shin Megami Tensei V (Atlus, 11/11/21) – 3,970 (184,388 )[NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 3,957 (302,710)[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 3,857 (2,022,352)[NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 3,762 (86,017)[NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 3,679 (40,643)[NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 3,589 (264,015)Switch OLED Model – 90,076 ( 582,248 )Switch – 59,460 ( 17,634,683 )Switch Lite – 42,799 ( 4,327,684 )PlayStation 5 – 1,020 ( 998,625 )Xbox Series X – 450 ( 70,908 )New 2DS LL (including 2DS) – 391 ( 1,178,644 )Xbox Series S – 355 ( 53,225 )PlayStation 5 Digital Edition – 113 ( 190,659 )PlayStation 4 – 103 ( 7,819,116 )192 335 Switch / 1 133 PS5 / 805 XSX/SC'est un top 100% Switch (c'est la troisième fois cette année).12 jeux ont dépassé le Million.