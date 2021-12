Fake Down est un jeu d'action/aventure de System Sacom et Group TAC prevue sur Saturn sur lequel travaillait Katsuhiro Ōtomo (Akira) sur les environnements et Takuya Satō sur le chara design. Le scenario etait de So Toyama (Street Fighter II le film).En 2020 le Dr Harvey développe un virus censé aider les humains (ceci n'est pas le COVID), cependant ce virus détruit l'ADN et transforme les humains en Fakers.30 ans plus tard. Les humains non infectés vivent sous terre et les Faker tue tous les êtres vivants sur terre en absorbant leurs ADN pour evoluer encore plus.Vous incarnez un etre mutant crée par le "Kira. Kira vous a confié la mission de détruire les Fakers qui infestent la terre.Chaque fois que vous combattiez un Fakers vous deviez recuperer leurs ADV et devenir plus fort.